Abu Dabi'yi ziyaret eden Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan bin Ahmed Al Jaber ile çevrim içi görüştü.

Görüşmede Hayaşi, Japonya'nın ham petrol ithalatının yüzde 30'unun BAE'den yapıldığını belirterek, yükselen petrol fiyatları karşısında endişesini dile getirdi.

Japon Bakan, "küresel ham petrol piyasalarının istikrarı" için BAE'ye "petrol tedarikini artırması ve üretim kapasitesinin güvenceye alması" çağrısı yaptı.

Mevkidaşı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile görüşen Hayaşi, Ukrayna savaşında Rusya'nın "nükleer silah kullanmamasına" yönelik fikir birliğine vardı.

BAE öncesi Türkiye'ye giden Japon Bakan, Antalya'da buluştuğu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele almıştı.

Hayaşi, düzenlediği basın toplantısında, her iki ülkeyi ziyaretin, "Ukrayna krizinin çözümü" için ülkesinin diplomatik çabalarına katkı sunduğunu söylemişti.