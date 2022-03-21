Bölge valisi Dmytro Zhyvytskyy, kuzeydoğudaki kuşatma altındaki Sumy kentindeki bir kimyasal tesiste amonyak sızıntısı olduğunu söyledi.

Zhyvytskyy, Sumykhimprom fabrikasının beş kilometrelik yarıçapındakilerin gaz tehlikeli olduğu için bölgeyi terk etmeleri gerektiği konusunda uyardı.

Yetkili, Telegram kanalındaki yerel saat 04:30'daki gönderisinde sızıntıya neyin sebep olduğunu söylemedi.