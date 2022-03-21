Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 07:21Son Güncelleme: Kaynak: BBC
Sumy'deki kimyasal tesisinde amonyak sızıntısı tespit edildi
[Fotoğraf: Reuters]
Ukrayna'nın Sumy kentindeki bir kimyasal tesisinde amonyak sızıntısı tespit edildiği duyuruldu.
Bölge valisi Dmytro Zhyvytskyy, kuzeydoğudaki kuşatma altındaki Sumy kentindeki bir kimyasal tesiste amonyak sızıntısı olduğunu söyledi.
Zhyvytskyy, Sumykhimprom fabrikasının beş kilometrelik yarıçapındakilerin gaz tehlikeli olduğu için bölgeyi terk etmeleri gerektiği konusunda uyardı.
Yetkili, Telegram kanalındaki yerel saat 04:30'daki gönderisinde sızıntıya neyin sebep olduğunu söylemedi.
Etiketler: Ukrayna
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