Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 07:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ukrayna'nın Odesa kenti güne siren sesleriyle başladı
Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın liman kenti Odesa'da hava savunma sistemleri devreye girdi. Kentte sokağa çıkma yasağının bitmesine dakikalar kala siren sesleri yankılandı.
Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın liman kenti Odesa'da yerel saatle 05.50 sularında hava savunma sistemleri devreye girdi.
Ukrayna'ya ait hava savunma sistemleri, Odesa semalarında keşif uçuşu yaptıkları sırada Rusya'ya ait insansız hava araçlarını ve füzelerini hedef aldı.
Hava savunma sistemlerin devreye girmesinin ardından hemen ardından Odesa halkı, sokağa çıkma yasağının bitmesine kısa bir süre kala kent genelinde yankılanan sirenleri ile güne uyandı
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