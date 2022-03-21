Küresel petrol sahası servis devleri, Ukrayna'daki askeri operasyonuyla ilgili ABD yaptırımlarına yanıt olarak Rusya'daki yeni yatırımları durdurma planlarını açıkladı.

American-Irish Weatherford International, kararını açıklayan son şirket oldu.

Yapılan açıklamada, "24 Şubat 2022'de yaptırımların uygulanmasının ardından, sevkiyatları askıya aldık ve Rusya'da yeni yatırım yapmayı ve ülkedeki ortaklıklara derhal son verdik" denildi.

Amerikan şirketleri Halliburton ve Schlumberger de, ABD yaptırımlarına yanıt olarak Rusya operasyonlarını askıya aldıklarını söyledi.

Halliburton, gelecekteki tüm işlerini derhal durdurduğunu ve yaptırıma tabi parça ve ürünlerin sevkiyatını sonlandırdıklarını açıkladı.

Schlumberger, yeni yatırım ve teknoloji dağıtımını durdurduğunu, ancak mevcut faaliyetlerine uluslararası yasalara ve yaptırımlara uygun olarak devam ettiğini söyledi.

Houston merkezli Baker Hughes, ABD'nin Ukrayna üzerinden Rusya'ya verdiği cezalara yanıt verme zorunluluğunu öne sürerek benzer bir hamle duyurdu.