Rusya ordusu tarafından bu gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev’e bağlı Podilskyi ilçesine füzeli saldırıların ardından Rus saldırılarına karşı Kiev’in merkezinde kurulu hava savunma sistemleri devreye girdi.

Rus saldırılarına karşı devreye alınan Kiev’deki hava savunma sistemleri, kentin üstüne gelen Rus füzelerini hedef alarak bu füzeleri havada imha etti.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, hava savunma sistemlerinin art arda birçok atış yaptığı görüldü.

Rusya’nın hedefindeki en önemli kent olan Kiev’de hava savunma sistemleri tarafından tüm hava saldırılarına karşı çalışmalar devam ediliyor.

Şehirde art arda patlamalar yaşandı

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'in Podilskyi semtinde patlama seslerinin duyulduğunu açıkladı.

Mevcut bilgilere göre, patlamaların bir alışveriş merkezi ve bazı apartmanlarda gerçekleştiğini kaydeden Kliçko, "Kurtarma ekipleri, sağlık görevlileri ve polis olay yerinde" dedi.

Kliçko, patlamalar sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

AVM saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna Devlet Acil Durum Hizmetleri, Rus ordusunun bu gece başkent Kiev'deki alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını bildirdi.

Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor