Kuraklık hububatta ekim takvimini değiştirdi

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, yazılı açıklamasında, iklim değişikliğinin tarımsal üretime etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

İklim değişikliğinin, yağış rejiminde değişikliğe, doğal afetlere, sıcaklık artışına ve kuraklığa neden olduğuna dikkati çeken Bayraktar, bu durumun olumsuz etkilerinin en fazla tarım sektöründe hissedildiğini bildirdi.

Bayraktar, tarımsal aktivitelerin iklim şartlarına doğrudan bağlı olduğuna işaret ederek, "İklim değişikliği, kalite ve verim düşüklüğüne, üretim maliyetlerinin artmasına, daha sıcak ve az yağışlı iklim koşullarına, meteorolojik olaylarda artışa, bitki hastalık ve zararlılarında artışa, ekolojik alanlarda kaymaya, bitkisel çeşitliliğin azalmasına ve kültürel işlemlerde sorunlara neden oluyor. Kısacası iklim değişikliği, dünyada nüfusun artmasıyla beraber sağlıklı gıdaya ve suya ulaşımı zorlaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İklim değişikliğinin en önemli etkisinin su döngüsü üzerinde olacağının altını çizen Bayraktar, ülkede nüfus artışının etkisiyle kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının azaldığını ifade etti.

"Hükümetin sulama yatırımlarına yönelik çalışmalarını destekliyoruz"

Bayraktar, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sulamada yatırımların bitirilmemesi ve etkinliğin sağlanamaması bir diğer yapısal sorunlarımızın başında geliyor. Sürdürülebilir bir tarımsal üretimde su olmazsa olmazdır. Halen 1,4 milyon hektar alanda sulama altyapısı tamamlanmadı. Sulamaya açılacak her metrekare tarım arazisi ülkemizin menfaatine olacaktır. Hükümetin sulama yatırımlarına yönelik çalışmalarını destekliyoruz. Sulama kanallarının yenilenmesi ve kanallarda kapalı sisteme geçilmesi şarttır. Çiftçilerimize su tasarrufu sağlayan modern sulama sistemlerini kurabilmeleri için teşvik ve krediler artırılmalıdır."

"Yaz mevsiminde yağışlar geçen yıla kıyasla yüzde 30 azaldı"

Dünyanın birçok bölgesinde artan sıcaklıklar ve azalan yağışların, kuraklık afetinin sıklığını ve şiddetini artırdığını vurgulayan Bayraktar, "Tarımın yer üstü ve yer altı su kaynaklarına olan bağımlılığı nedeniyle kuraklık, tarımsal ekonominin birçok sektörünü etkileyen karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu nedenle tarımda su vazgeçilmezdir. Kuraklık, tarımsal ürünlerin verimliliğini etkilediği gibi gelir seviyesi daha fazla ürünlerin ekiminden de çiftçilerimizi uzaklaştırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, yaz mevsiminde yağışların normaline göre yüzde 9, geçen yıla kıyasla yüzde 30 azalma gösterdiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Buğday ve arpada ekim dönemi ileri tarihlere kaydı. Bu sezon da bölgelere göre değişmekle birlikte, yağışların ekim ayında istenilen seviyede olmaması ve bazı bölgelerde çok geç gelmesi nedeniyle ekilişler 20 gün ile 1 ay kadar ileri kaydı. Kuraklık nedeniyle birçok çiftçimiz hububat ekimi yapamadı."

Ülke olarak modern uygulamalara geçiş için hazırlıklı olunması gerektiğini belirten Bayraktar, alınacak önlemlerin su, toprak ve biyoçeşitlilik gibi doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir ve etkin kullanımına yönelik olması gerektiğini kaydetti.