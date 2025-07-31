Açık 34ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 31.07.2025 18:01

Kur Korumalı Mevduat bakiyesi 14 milyar dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplam Kur Korumalı Mevduat bakiyesinin 14 milyar dolar seviyesine gerilediğini açıkladı.

Kur Korumalı Mevduat bakiyesi 14 milyar dolara geriledi

TCMB, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin haziran ayı sonuçlarını yayımladı.

Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi haziranda 1,2 milyar dolar azalarak 15,2 milyar dolardan 14 milyar dolara geriledi.

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 1 milyar dolar düşüşle 14,7 milyar dolardan 13,7 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise 300 milyon dolara azalarak 600 milyon dolardan 300 milyon dolara indi.

ETİKETLER
KKM Dolar
Sıradaki Haber
KİT'lerde 99 bin 682 kişi görev yapıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:00
Eski tip ehliyetler için süre son kez uzatıldı
18:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazzeli masum yavrulara yardım eli uzatmak derdindeyiz
18:37
Dışişleri Bakanlığı'nda üçlü görüşme
18:04
Türkiye'nin ihracatının yüzde 57'si deniz yoluyla gerçekleştirildi
17:58
KİT'lerde 99 bin 682 kişi görev yapıyor
17:42
ABD'de 2017'de görülen şimşek dünya rekoru kırdı
Su kesintileri İzmirlileri su deposu almaya yöneltti
Su kesintileri İzmirlileri su deposu almaya yöneltti
FOTO FOKUS
Adana'da orman yangını çıkaranların yakalanma anları
Adana'da orman yangını çıkaranların yakalanma anları
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ