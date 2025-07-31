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Ekonomi
AA 31.07.2025 14:57

Merkez Bankası rezervleri 171,8 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 25 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 279 milyon dolar artışla 171 milyar 848 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası rezervleri 171,8 milyar dolara yükseldi

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 25 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 322 milyon dolar artışla 86 milyar 625 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 18 Temmuz'da 83 milyar 303 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 43 milyon dolar düşüşle 85 milyar 266 milyon dolardan 85 milyar 223 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 25 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 279 milyon dolar artışla 168 milyar 569 milyon dolardan 171 milyar 848 milyon dolara yükseldi.

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