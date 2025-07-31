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Ekonomi
AA 31.07.2025 17:57

KİT'lerde 99 bin 682 kişi görev yapıyor

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda yılın ikinci çeyreği itibarıyla 99 bin 682 kişi görev yapıyor.

KİT'lerde 99 bin 682 kişi görev yapıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yılın ikinci çeyreğine ilişkin KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam sayılarını açıkladı.

Buna göre, KİT'ler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda 99 bin 682 kişi çalışıyor ve bunların 99 bin 529'u Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 153'ü ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.

Çalışanların 4 bin 240'ı memur, 44 bin 148'i sözleşmeli, 37 bin 392'si kapsam içi işçi, 3 bin 524'ü kapsam dışı işçi, 10 bin 378'i ise geçici işçi statüsünde bulunuyor.

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