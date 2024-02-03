KOSGEB'den deprem bölgesine 15 milyar liralık destek

Deprem bölgesidne hayatın hızla normalleşmesi için önemli adımlar atan KOSGEB, 59 bin işletmeye 15 milyar lira destek sağladı.

KOBİ'lere 300 bin liraya kadar geri ödemesiz konteyner desteği verildi. Yaşam Alanı Desteği kapsamında geçen yıl 68 işletmeye 9 milyon 500 bin lira sağlandı. İşini sürdürmek isteyen esnaf da 75 bin liralık kredi ile desteklendi. Afet Dönemi İşletme Desteği kapsamında ise bin 361 işletmeye 100 milyon liranın üzerinde destek ödemesi yapıldı.

İşletmelerin KOSGEB'e olan borçları silindi

Bölgedeki bütün işletmelerin ve hayatını kaybeden işletmecilerin KOSGEB'e olan borçları silindi. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Malatya ve Şanlıurfa'daki 29 işletmenin 2 milyon 500 bin lira geri ödemeli borcu 2024 yılına ertelendi. 11 ilde de 369 işletmenin 10 milyon lira tutarındaki borcu silindi.

1 milyon 500 bin liraya kadar finansman sağlandı

İşletmelere 1 milyon 500 bin liraya kadar hızlı finansman sağlandı. Mikro işletmeler 250 bin, küçük işletmeler 500 bin, orta ölçekli işletmeler de 1 milyon liraya kadar kredi kullandı.

Hasar durumu ağır işletmelerde bu limitler yüzde 50 artırıldı. Kredi faizsiz, 12 ay geri ödemesiz olarak verildi. Ödemeler 3'er aylık taksitler halinde 24 ayda yapılacak. 7 bin 351 işletme için 2 milyar 500 milyon lira kredi hacmi oluşturuldu. İşletmelerin güçlü kalması sağlandı.

KOSGEB, işletmeleri ekonomik yönden canlandırmak için 750 bin liraya kadar destek paketi devreye aldı. Projenin 450 milyon dolarlık finansmanı Dünya Bankası tarafından sağlandı. 18 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 39 bin 680 işletmeye toplam 12 milyar 800 milyon lira destek ödemesi yapıldı.

Girişimcilik desteği limitleri artırıldı

İşletmelerin faaliyetlerine hızla dönmesi için girişimcilik desteği limitleri artırıldı. Geleneksel Girişimci Destek Programı kapsamında işletmesini kuran girişimcilere 130 bin liraya kadar geri ödemesiz destek veriliyor. İleri Girişimci Destek Programı kapsamındaki girişimciler de 750 bin liraya kadar geri ödemesiz destekten yararlanabiliyor. Program kapsamında 596 işletmeye 15 milyon 890 bin lira destek sağlandı.

Avrupa Birliği tarafından 45 milyon 520 bin avro bütçeli İstihdam Taahhütlü KOBİ Finansman Destek Programı oluşturuldu. Bunun 28 milyon 610 bin avrosu deprem bölgesine ayrıldı. Program kapsamında 15 Aralık 2023 itibarıyla 413 işletme 650 milyon lira kredi kullandı.