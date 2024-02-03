Depremler DASK'ın önemini tekrar gündeme getirdi

Afet sonrası zorunlu deprem sigortasının önemi tekrar gündeme geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en fazla zarar, yüzde 54,9 ile konutta meydana geldi.

Hasarlara karşı maddi güvence sağlayan Zorunlu Deprem Sigortası'nın önemi, 'asrın felaketi' sonrası yeniden gündeme geldi.

Kurulduğu 1999'dan bugüne kadar 575 binden fazla hasar dosyası başvurusu yapılan DASK, 35,5 milyar lira hasar ödemesi gerçekleştirdi.

TÜKONFED Sigorta Komisyon Başkanı Turusan Bağcı, en fazla hasar dosyasının geçen yıla ait olduğunu belirterek, bugüne kadar ödenen rakamın neredeyse 33,5 milyar lirasının sadece 2023 yılında gerçekleştiğini söyledi.

Deprem riskine karşı evini sigortalatanların oranı bölgeden bölgeye değişiklik gösteriyor. En yüksek sigortalılık oranının yüzde 66 ile Marmara Bölgesi'nde olduğunu kaydeden Bağcı, en düşük sigorta oranının da yüzde 47 gibi bir oranla Karadeniz bölgesinde olduğunu söyledi.

Bağcı, diğer bölgelerde ortalama yüzde 45- yüzde 50-55 bandı arasında dolaştığını ama Türkiye ortalamasına bakıldığında yüzde 58,5 gibi bir sigortalılık oranı olduğunu ifade etti.

Sigorta oranının arması için DASK'ın zorunlu hale getirilmesi gerektiğini aktaran Bağcı, "Mutlaka ülkemizde zorunlu deprem sigortasının yüzde 100’e çıkarılması, hatta ve birinci, ikinci, üçüncü derecede deprem bölgeleri, mesela İstanbul gibi illerde zorunlu deprem sigortasının üstünde konut sigortasının bile zorunlu olması lazım." dedi.

Poliçe yaptırırken doğru beyanda bulunmak da çok önemli.

Depremlerde evlerin metrekarelerinin çok büyük bir kısmının çok düşük oranda gösterildiğinin tespit edildiğini vurgulayan Bağcı, "İnsanlar düşük prim ödemek için metrekareyi düşük gösterdiler. En önemli hata bu. Burada sigorta yaptıracaklara mutlaka tavsiyemiz, evinizin brüt metrekaresini gösterin." diye konuştu.