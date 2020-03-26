Bakan Pekcan, 28 Şubat-25 Mart döneminde maske, kolonya, gıda gibi ürünlerin fiyatlarıyla ilgili 6 bin 448 firma ve 13 bin 280 ürünün denetlendiğini açıkladı.

Bakan Pekcan, bu süreçte mobil uygulama kanalıyla 31 bin 817, CİMER kanalıyla ile ise 2 bin 74 başvuru yapıldığına dikkat çekti.

Bakan Pekcan, Reklam Kurulu’nun incelemesi sonucu internet üzerinden satış yapan 76 ticari işletmeye, her bir firma hakkında 104 bin 781 TL olmak üzere, toplam 7 milyon 963 bin 356 TL ceza kesildiğini açıkladı.

Maske, dezenfektan ve gıda fırsatçıları

Pekcan, fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen 113 diğer işletmeler hakkında ise, her bir firma hakkında 10 bin 475 TL olmak üzere, toplam 1 milyon 183 bin 675 TL idari yaptırım uygulandığını ifade etti. Bakan Pekcan, idari yaptırım uygulanan firmaların 111’ inin maske, 6’ sının maske ve dezenfektan, 1’ inin maske ve kolonya, 36’sının dezenfektan, 26’sının kolonya, 1’ inin ıslak mendil ve kolonya, 2’ sinin ıslak mendil ve 6’ sının gıda ürünleri ile ilgili olduğuna dikkat çekti.

Toplam 10 milyon 90 bin 60 TL ceza

Bakan Pekcan sonuç olarak Reklam Kurulu’nca Mart ayında yapılan iki toplantıda haksız fiyat artışı uyguladığı tespit edilen toplam 198 firma hakkında 10 milyon 90 bin 60 TL idari para cezası uygulandığını ifade etti.

Gerekirse cezalar 10 katına çıkabilir

Pekcan, haksız kazançta ısrarcı olanlara yönelik bu cezaların gerek duyulduğunda 10 katına çıkarılabileceğine vurgu yaptı.

