Parçalı Bulutlu 24.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 14.09.2024 19:47

Kooperatiflere 13,6 milyon TL'lik destek

Ticaret Bakanlığı, 'Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı'nın 2024 yılı ikinci çağrı desteklerini açıkladı. Program kapsamında uygun görülen proje başvurularına 13 milyon liranın üzerinde hibe desteği verilecek.

Kooperatiflere 13,6 milyon TL'lik destek

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı ikinci çağrı döneminde 34 ilde 63 kooperatifin 69 projesi hibe desteği için uygun görüldü.

Açıklamada, projelerin makine ve ekipman alımı ile nitelikli personel istihdamı konularını içerdiği belirtildi.

Projelerin toplam tutarının 17 milyon 686 bin lira, hibe edilen tutarın ise 13 milyon 619 bin lira olduğu ifade edildi.

Hibe desteği kooperatiflerin sunmuş oldukları projelerin üretim ve istihdama katkıları, sektörleri ve bulundukları iller gibi kriterler üzerinden belirlendi.

Böylece bakanlık tarafından yıl genelinde 55 ilde 147 kooperatifin 166 projesi için 34 milyon 204 bin lira hibe desteği verildi. 

ETİKETLER
Ticaret Bakanlığı Destek Ödemesi
Sıradaki Haber
Muğla'yı ziyaret eden turist sayısı 2,5 milyonu aştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:25
Emir Sultan Türbesi'nin yenilenen sanduka örtüsü yerine serildi
20:28
Katil İsrail Gazze'de yine okula saldırdı: 5 Filistinli hayatını kaybetti
20:28
Adana'da sulama kanalına giren kişi boğuldu
20:15
Filistinli akademisyenlerden, İsrail'in şehit ettiği Eygi'ye 'İşgalle Mücadele Nişanı'
20:04
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Mevlid Kandili mesajı
19:51
İstanbul'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
Mevlid Kandili tüm yurtta idrak edildi
Mevlid Kandili tüm yurtta idrak edildi
FOTO FOKUS
Bursa'da çevreyi kirleten sürücülere 508 bin 896 lira ceza
Bursa'da çevreyi kirleten sürücülere 508 bin 896 lira ceza
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ