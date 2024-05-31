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Ekonomi
TRT Haber 31.05.2024 07:44

Konut sektöründe kampanyalar başladı

Konut sektöründe kampanyalar peş peşe geliyor. Firmalar, tüketiciye cazip teklifler sunmaya devam ediyor. Kampanyalarla hem konuta erişimin artması hem de fiyatlarda gerilemenin sağlanması hedefleniyor.

Konut sektöründe kampanyalar başladı

Firmalar, konut piyasasını hareketlendirmek için kolları sıvadı.

Ocak ayında başlayan kampanyalar artarak devam ediyor. Tüketiciye cazip teklifler sunuluyor.

"Fiyatların da aşağı yönlü inmesini tetikler"

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam, “Firmalar, kendi bünyelerinde kampanyalar yapmaya başladı. Bu da özellikle 3 aydır yaygın. Burada arzın önünü açabilmek ve vatandaşın da barınma ihtiyacına ulaşabilmesi için bir rahatlama gibi düşünebiliriz. Biz olumlu karşılıyoruz. Yakın zamanda buna benzer örnekler çoğalır. Fiyatların da aşağı yönlü inmesini tetikler” dedi.

4 farklı ödeme seçeneği

Emlak Konut'tan da yeni bir kampanya geldi. Alıcılara dört ödeme seçeneği sunulacak.

Peşin konut alımlarına indirim sağlanacak. Peşinat verilmesi halinde vade farksız ara ödeme yapılabilecek.

Sektör temsilcileri açıklanan kampanyadan oldukça memnun.

Kampanyalarla birlikte sektörün daha da hareketlendirilmesi hedefleniyor.
 

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