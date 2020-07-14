Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "250 alt sektörü harekete geçiren konut sektöründe kamu bankalarımızın düşük maliyetli destekleri etkisini gösterdi. Konut satışları geçen ay yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 ile tarihinin en yüksek haziran rakamlarına ulaştı, ev sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.

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