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Konut kampanyasında satış 3 binin üzerine çıktı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye İçin Kazanç Vakti" kampanyası kapsamında, bugüne kadar 3 binin üzerinde konut satışının gerçekleştiğini bildirdi.

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Konut kampanyasında satış 3 binin üzerine çıktı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye İçin Kazanç Vakti" sloganıyla gayrimenkul alanında 29 Ağustos'ta hayata geçirilen ve sektörü hareketlendirmesi beklenen kampanyadaki son durum hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kampanyaya günden güne katılımın arttığını belirten Kurum, bu konudaki verilerin tam olarak alınmadığını ancak her yerden katılımın gerçekleştiğini ifade etti.

Kampanyanın devam ettiğini aktaran Kurum, "Yabancıların mülk edinme değerlerinin düşmesiyle satışı artıracak, zaten kampanya da devam ediyor. Hepsi bir araya geldiğinde yıl sonuna kadar ciddi satışlar olacak. Kampanya kapsamında şu ana kadar ki konut satış rakamlarının 3 binin üzerine çıktığını görüyoruz." diye konuştu.

Emlak sektörünün halka kazanç sağlayacak yatırım fırsatlarını içeren kampanya 31 Ekim'e kadar sürecek. Vatandaşlar, kampanya kapsamında, yüzde 10 indirim, 120 aya varan vade ve yüzde 0,98'lik oranla konut sahibi olabilecek.

Kampanyaya 40'tan fazla firma 300 proje ile katılıyor.

Kaynak: AA 

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