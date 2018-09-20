Ekonominin 3 yıllık yol haritası: Yeni Ekonomi Programı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3 yıllık Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları:

"Program hedefleri 3 yılda gerçekleştirilmiş olacak"

- Tüm dünya şu konuda hemfikir. Türkiye 2002-2013 yılları arasında ekonomide başarı hikayesi yazmış, önemli bir ekonomik oyuncudur. Yeni ekonomi programımızı yazarken, yeni bir başarı hikayesi yazma hedefimiz var. Bu programın ismine Yeni Ekonomi Programı dedik. Ana motivasyon kaynağımız yeni bir başarı hikayesi. Program hedefleri, ülke gerçekleriyle uyumu ve ekonomi yönetiminin hızlı karar alma gücüyle önümüzdeki 3 yılda gerçekleştirilmiş olacak.

- Bugün bu resime bakarken 2002 yılından 2013 yılına kadar birçok alanda önemli atılımlar gerçekleştirdi. Enflasyon tek haneye indi, 7 milyon yeni istihdam oluşturuldu, ihracatımız 4 kat arttı. AK Parti hükümetlerinin bu başarısı hem halkımız hem de uluslararası camia tarafından takdirle karşılandı.

"Dengelenme, disiplin ve değişim"

- Mayıs 2013'ten beri iç ve dış sınamalara maruz kaldık. Ekonomik yaptırımların silah gibi kullanıldığı bir dönemden geçiyoruz. Zorluklardan ülkemizi güçlenerek çıkarmak için bu güçlü programı hayata geçireceğiz. Bugün sizlere açıkladığımız bu programımız üç ana temel üzerine oturttuk. Birincisi dengelenme, daha sonra disiplin ve nihayetinde değişim.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni Ekonomi Programı'nı üç ana temel üzerinde oturttuk; dengelenme, disiplin ve değişim.https://t.co/zDOsoQdKD9 pic.twitter.com/CjnvWE66ou — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Eylül 2018

"Enflasyonu yüzde 6'ya indireceğiz"

- Enflasyonla topyekün mücadele programını hayata geçireceğiz. Gıda fiyatlarındaki dalgalanlamlar yakından izlenerek çok daha etkin bir mücadele ortaya konacak.

- Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyon hedefleri; 2018 için yüzde 20,8, 2019 için yüzde 15,9, 2020 için yüzde 9,8, 2021 için yüzde 6,0'ya indireceğiz.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Enflasyonla topyekün mücadele programını hayata geçireceğiz. Enflasyonu yüzde 6'ya indireceğiz.https://t.co/zDOsoQdKD9 pic.twitter.com/sBRh4K5XiT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Eylül 2018

- 2002'den bu yana en başarılı alanlardan birisi kamu maliyesindeki sıkı disiplin olmuştur. Kamudaki kaynakların doğru ve tedbirli kullanılmasını sağlayacak tedbirleri almaya başladık. Kamu Maliyesi Değişim ve Dönüşüm Ofisi'ni kurduk. Bu ekip 76 milyar liralık tasarruf tedbirleri ve gelir artırıcı önlemlerden sorumlu olacak.

- Mücadele vereceğimiz iki temel alan var. Enflasyon ve cari açık. 2021'e kadar 2 milyon yeni istihdam sağlayacağız. Yeni Ekonomi Programı'nın 3 yıllık temel hedeflerinin özetini net bir şekilde göreceğiz. Bugün Yeni Ekonomi Programımız daha öncekilerden farkını kısa kısa sizlere vermek istiyorum.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 2021'e kadar, 2 milyon yeni istihdam sağlayacağız.https://t.co/zDOsoQdKD9 pic.twitter.com/DT76YP2V3L — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Eylül 2018

"Büyüme hedefi 2021 için yüzde 5 olacak"

- Yeni Ekonomi Programı'nda büyüme hedefleri 2018 için yüzde 3,8, 2019 için yüzde 2,3, 2020 için yüzde 3,5 ve 2021 için yüzde 5 olacak. Vergi süreçlerinde iyileştirmeler olacak, etkinliği kalmamış istisna, muafiyet ve indirimleri kademeli olarak kaldıracağız.

- Bütçe açığının GSYH'ya oranı hedefini 2018 için yüzde 1,9, 2019 için yüzde 1,8, 2020 için yüzde 1,9, 2021 için yüzde 1,7 olarak belirledik. Temel amacımız büyümeyi sağlam temeller üzerine kurmak.

"İşsizlik oranını 10,8'e düşüreceğiz"

- Yeni Ekonomi Programı'nda işsizlik oranını, 2018 için yüzde 11,3, 2019 için yüzde 12,1, 2020 için yüzde 11,9, 2021 için yüzde 10,8'e düşüreceğiz.

"Mali bünye değerlendirme çalışmalarını başlatıyoruz"

- Mali bünye değerlendirme çalışmalarının sonuçlarına göre gerekli görüldüğü takdirde bankacılık sektörünün mali yapısını güçlendirecek ve böylece reel sektörün uygun maliyetlerle krediye erişimini ve mevcut kredilerinin yeniden yapılandırılmasını temin edecek, dünya örneklerine ve ülkemizin geçmiş tecrübelerine dayanan kapsamlı bir politika setini devreye sokacağız.

- Vergi sistemimizi daha adil bir hale getirmek için önemli adımlar atacağız. İstisna, muafiyet ve indirimler yeniden gözden geçirilecek. Taşınmaz Değerleme Sistemi'ni kurarak gayrimenkul envanterini tamamlayacağız. Tapu harçları ve emlak vergilerinde adil bir süreç olacak. Bankaların güncel mali yapıları ve aktif kalitelerini tespit etmek için hızlı şekilde mali bünye değerlendirme çalışmalarını başlatıyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Vergi sistemini adil hale getirmek için önemli adımlar atacağız.https://t.co/zDOsoQdKD9 pic.twitter.com/8W4w91mRzk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Eylül 2018

Kaynak: TRT Haber