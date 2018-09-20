Çalışmak isteyen annelere destek: İş'te Anne Projesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çalışmak isteyen anneleri desteklemek için "İş'te Anne Projesi"ni başlattı.

Cep harçlığı verilecek, sağlık sigortası ödenecek

Annelere, günde 70 lira cep harçlığı, çocuk başına aylık 400 lira kreş desteği, ücretsiz sağlık hizmeti sağlanacak.

100 Günlük Eylem Planı kapsamında hayata geçirilen proje, İŞKUR şemsiyesi altında işleyecek. Çalışmak isteyen kadınlar, mesleki eğitim kursları veya işbaşı eğitim programlarına yönlendirilecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, projenin, anneleri işgücü piyasasına kazandıracağını belirterek, "Kadınlarımız annelik sorumluluklarından feragat etmeden işlerini yapabilecekler" dedi.

Mesleki eğitim kursuna devam eden annelere günlük 70 lira cep harçlığı verilecek. İŞKUR, kursiyerlerin genel sağlık sigortası primlerini de karşılayacak. Böylece kurs süresince ücretsiz sağlık hizmeti alabilecekler. Sanayi veya imalat sektöründeki programlara katılan anneler, kreş çağındaki çocukları için bakım desteği de alabilecek.

2-5 yaş arasındaki çocuklar için aylık 400 lira destek ödemesi yapılacak. Bu destek kurs veya program süresince devam edecek.

Başvurular, İŞKUR il müdürlükleri ile hizmet merkezlerine yapılacak.

Kaynak: TRT Haber