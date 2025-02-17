Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 206 işçi alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kamu İşçi personel alımı ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde farklı kadrolarda, lisans, ön lisans ve lise mezunu 206 kişi istihdam edilecek. Kaptan, mühendis, tekniker gibi 11 farklı ünvanda alım yapılacak.

Alınacak işçiler, İstanbul, İzmir, Antalya'nın da aralarında olduğu 7 ilde görev alacak.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecek.