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Ekonomi
AA 16.02.2025 17:11

Bakan Şimşek'ten Münih Güvenlik Konferansı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Münih temasları kapsamında katıldığı "No Money for Terror (Teröre Finansman Yok) Konferansı"nda organize suç ve terörün finansmanıyla mücadelede Türkiye'nin perspektifini aktardığını açıkladı.

Bakan Şimşek'ten Münih Güvenlik Konferansı mesajı

Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Münih temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Teröre Finansman Yok Konferansı" için bulunduğu Almanya'da Münih Güvenlik Toplantısı'na da katılarak verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Şimşek, "Organize suç ve terörün finansmanıyla mücadelede ülkemizin perspektifini aktardık. Ayrıca gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmelerde ve yatırımcı toplantılarında programımızda kaydettiğimiz ilerlemeyi ve önümüzdeki dönem önceliklerimizi paylaştık." ifadelerini kullandı.

 

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Mehmet Şimşek Almanya Terörle Mücadele
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