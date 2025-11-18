Duman 15.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 18.11.2025 11:06

Kısa vadeli dış borç stoku üçüncü çeyrekte azaldı

Kısa vadeli dış borç (KVDB) stoku, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1 azalarak 165,8 milyar dolara geriledi.

Kısa vadeli dış borç stoku üçüncü çeyrekte azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül 2025 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, KVDB üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1 azalarak 165,8 milyar dolara geriledi.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku, 224,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 azalarak 72,8 milyar dolara, TCMB yükümlülükleri yüzde 5,4 azalışla 27,8 milyar dolara geriledi.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,6 gerileyerek 9,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 2,2 azalışla 19,5 milyar dolar oldu.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,3 artışla 21 milyar dolara, TL cinsinden mevduatları yüzde 2,5 artarak 23 milyar dolara yükseldi.

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,7 azalarak 65,2 milyar dolara indi.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler yüzde 2,8 azalışla 59,6 milyar dolara gerilerken, nakit krediler kaynaklı yükümlülükler yüzde 11,6 artarak 5,5 milyar dolara çıktı.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, KVDB stokunun yüzde 35,5’inin dolar, yüzde 26,7’sinin avro, yüzde 22,1’inin Türk lirası ve yüzde 15,7’sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Kalan vadeye göre KVDB stokunda, bankalar ve diğer sektörlerin kredi ve tahvil yükümlülükleri yaklaşık 66,2 milyar dolara yükselirken, yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’de yerleşik bankalardaki mevduat stoku ise yaklaşık 63,5 milyar dolara çıktı.

ETİKETLER
Merkez Bankası
Sıradaki Haber
10 aylık mandalina ihracatı 375 milyon dolara yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:53
Sivas’ta maden ocağında göçük: 1 kişiyi arama çalışması sürüyor
12:46
Yunan basını: Türkiye savunma sanayisindeki ihracatla Avrupa savunmasından pay almaya hazırlanıyor
12:42
İlk kez burs ve öğrenim kredisi alacak öğrenciler için ödemeler başladı
12:34
Danimarka'da halk yerel seçim için oylarını kullanıyor
12:29
İran: Nükleer tesislere verilen zarar nedeniyle uranyum zenginleştirme faaliyetimiz mümkün değil
12:27
Prof. Dr. Gürbüz: Gıda zehirlenmesi belirtilerinin 24 saati aşması ciddi tehlike
Şanlıurfa ara tatilde ziyaretçi akınına uğradı
Şanlıurfa ara tatilde ziyaretçi akınına uğradı
FOTO FOKUS
Zabıtadan gençlere çevre dersi
Zabıtadan gençlere çevre dersi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ