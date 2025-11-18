Duman 12.4ºC Ankara
Ekonomi
TRT Haber 18.11.2025 10:09

Ekimde 178 bin 481 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Trafiğe ekimde 178 bin 481 aracın kaydı yapılırken, 5 bin 54 aracın kaydı silindi, böylece trafikteki toplam araç sayısı 173 bin 427 arttı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ise ekim sonu itibarıyla 33 milyon 193 bin 636 oldu.

Ekimde 178 bin 481 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 49,1'ini otomobil, yüzde 34,5'ini motosiklet, yüzde 11,4'ünü kamyonet, yüzde 2,1'ini traktör, yüzde 1,8'ini kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonette yüzde 18,3, otomobilde yüzde 9,0, kamyonda yüzde 7,1, traktörde yüzde 3,9 artarken minibüste yüzde 44,2, motosiklette yüzde 30,8, otobüste yüzde 19,0 ve özel amaçlı taşıtta yüzde 12,0 azaldı.

Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 47,1, kamyonette yüzde 19,0, otomobilde yüzde 17,4, kamyonda yüzde 12,6 artarken motosiklette yüzde 42,3, traktörde yüzde 37,4, minibüste yüzde 11,9 ve otobüste yüzde 5,7 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 33 milyon 193 bin 636 oldu

Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,6'sını otomobil, yüzde 21,1'ini motosiklet, yüzde 14,7'sini kamyonet, yüzde 6,9'unu traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TÜİK
