Duman 12.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 18.11.2025 09:39

Altın güne düşüşle başladı

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 460 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 228 liradan, cumhuriyet altını ise 36 bin 800 liradan satılıyor.

Altın güne düşüşle başladı

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 1 azalışla 5 bin 495 liradan tamamladı. Güne değer kaybıyla başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 5 bin 460 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 228 liradan, cumhuriyet altını ise 36 bin 800 liradan satılıyor. Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,7 azalışla 4 bin 13 dolarda seyrediyor.

Altın fiyatları ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay faiz indirimine gideceğine dair beklentilerin azalmasıyla düşüş eğilimini dördüncü gününe taşıdı.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, işsizlik oranı ve kısa vadeli dış borç stoku, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin doların destek, 4 bin 250 doların direnç konumunda olduğunu ifade etti.

ETİKETLER
Altın FED Dolar
Sıradaki Haber
Küresel piyasalar negatif seyrediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:15
Doğu'da kış kendini göstermeye başladı
11:08
Kısa vadeli dış borç stoku üçüncü çeyrekte azaldı
11:14
Zabıtadan gençlere çevre dersi
11:00
Milli Savunma Bakanı Güler Kazakistanlı mevkidaşı ile görüştü
11:01
İşte kiralık sosyal konut projesinin detayları
10:50
10 aylık mandalina ihracatı 375 milyon dolara yükseldi
Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oldu
Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oldu
FOTO FOKUS
Zabıtadan gençlere çevre dersi
Zabıtadan gençlere çevre dersi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ