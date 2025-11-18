Duman 12.4ºC Ankara
Ekonomi
AA 18.11.2025 10:46

10 aylık mandalina ihracatı 375 milyon dolara yükseldi

Türkiye'nin yılın 10 ayındaki mandalina ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artarak 375 milyon dolara yükseldi.

10 aylık mandalina ihracatı 375 milyon dolara yükseldi
[Fotograf: AA]

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye geçen yıl ekim ayında 58 bin ton mandalina ihraç ederek 46 milyon dolar gelir elde etti.

Bu yılın ekim ayında ise ihracat miktarı 110 bin tona ulaşırken elde edilen gelir geçen yılın aynı ayına göre yüzde 144 artışla 113 milyon dolara çıktı.

Yılın 10 ayında mandalina ihracatı 281 milyon dolardan 375 milyon dolara yükseldi.

Yaş meyve ve sebze ürünleri arasında ihracat şampiyonluğunu sürdüren mandalina en çok Rusya'ya gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, mandalinada yüksek rekolte beklediklerini ve bu yıl 500 milyon dolar ihracat hedeflediklerini ifade etti.

İhracat
