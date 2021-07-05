Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 01:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kısa çalışma ödemeleri bugün yapılacak
[Fotoğraf: Depophotos]
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma ve işsizlik ödemelerinin bugün yapılacağını duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yazılı açıklamasında, haziran ayına ait kısa çalışma ve işsizlik ödeneklerinin 6 Temmuz'da banka hesaplarına yatırılacağını belirterek, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını söyledi.
Haziran ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini 5 Temmuz'da yapıyoruz.— Vedat Bilgin (@vedatbilgn) July 4, 2021
Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlarımız ödemelerini PTT üzerinden alabilirler.
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