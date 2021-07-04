Memur ve emeklilerin maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Bu sorunun yanıtı için gözler 5 Temmuz'a çevrildi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılının haziran enflasyonu ile yılın ilk 6 ayına ait enflasyon oranını açıklayacak. Böylece memur ve emekliye yılın ikinci yarısında verilecek maaş zammı netleşecek.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, yıl başında 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için 3+3 zam kararı verdi.

Maaş zamları için baz alınan Tüketici Fiyat Endeksi, mayıs ayında bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6 virgül 39 arttı. Memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Açıklanacak enflasyon verisi kamudaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nde de dikkate alınacak.

Pazarlık görüşmelerinde, taban ücret, skala farklılıklarının yanında 6 aylık enflasyon rakamı da kritik madde olacak.