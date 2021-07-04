Bakan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Trakya Kalkınma Ajansı tarafından restorasyonu gerçekleştirilen Edirne Valiliğince müze haline getirilen Edirne Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, ülkenin her bir güzide şehrini yeni yatırımlarla, yeni projelerle buluşturmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Salgın sürecinin hafiflemesiyle son bir aydır yoğun bir şekilde proje açılışları yapıldığını, temeller atıldığını anımsatan Bakan Varank, "Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla sanayi, teknoloji, enerji, eğitim, sağlık ve turizm konularında birbirinden önemli projeleri şehirlerimize kazandırdık" diye konuştu.

Varank, Osmanlı'ya başkentlik yapan Edirne'nin, tarihiyle, kültürüyle ve ekonomik potansiyeliyle çok kıymetli olduğunu belirtti.

"2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7 gibi ciddi bir büyüme görüyoruz"

COVID-19 salgının tüm dünyadaki ekonomik sistemi alt üst ettiğini ifade eden Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız liderliğinde sağlık ve ekonomi arasında iyi bir denge kurarak etkili politikalar uyguladık. Bu sayede, dünya ekonomisinde ciddi daralmalar yaşanırken Türkiye ekonomisi pandemi yılında dahi büyümeyi başardı. 2021’in ilk çeyreğine baktığımızdaysa yüzde 7 gibi ciddi bir büyüme performansı görüyoruz. Öncü göstergeler 2021’in ikinci çeyreğinde çok daha yüksek bir büyümenin gerçekleşeceğine işaret ediyor.

İSO Satın Alma Yöneticileri Endeksi haziran ayında 2 puan artarak, tekrar eşik değerin üzerinde 51,3 seviyesine yükseldi. Büyümenin, sanayi sektörümüzün liderliğinde üretim, istihdam ve ihracat odaklı geliştiğini görmek bizi ayrıca memnun ediyor. Bakınız haziran ayında ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 47 oranında artarak 19,8 milyar dolar oldu. Yılın ilk 6 ayındaki toplam ihracatımız ise yüzde 40‘lık bir artış ile 105 milyar dolara ulaştı. Bu rakamlar Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatları olarak kayıtlara geçti."

"Şehirler güçlü olduğunda ülke ekonomisi güçlü olur"

"Şehirler güçlü olduğunda ülke ekonomisi güçlü olur" diyen Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Edirne’miz de tarım, turizm ve sanayi alanlarında çok yüksek bir potansiyele sahip. Ülkemiz ekonomisine azami seviyede katkıyı sunuyor. 2004 yılından bu yana büyüyen ilimizin ekonomisi 2019 yılında 18,2 milyar liralık bir milli gelire ulaştı. Bu dönemde sanayinin il ekonomisindeki payının arttığını ama tarımın da hala çok önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz.

Türkiye çeltik üretiminin neredeyse yarısını Edirne tek başına karşılıyor. Bunun yanında ayçiçeği üretiminde de ilk sıralarda yer alıyor. Bu durum ilimizin tarım ve tarıma dayalı sanayide öncü roller üstlenmesini sağlıyor. Bir sınır ili olan Edirne’mizin tekstil sektöründe de önemli bir potansiyeli var. Konumu dolayısıyla Balkan ülkelerine gıda ve tekstil sektörlerinde yoğun bir ihracatının olduğunu görebiliyorsunuz. Gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde bilinirliğe sahip hazır giyim ve konfeksiyon markaları ilimizde faaliyet gösteriyor."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından restorasyonu gerçekleştirilen Edirne Valiliğince müze haline getirilen Edirne Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi'nin açılışına katıldı.

Bakan Varank ve katılımcılar, açılışın ardından müzeyi gezdi.