Haber Giriş: 4 Temmuz 2021 Pazar 15:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 5 Temmuz'da yatırılacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Haziran ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini 5 Temmuz'da yapıyoruz" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı.
Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını anlatan Bakan Bilgin, "Haziran ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini 5 Temmuz'da yapıyoruz" dedi.
Haziran ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini 5 Temmuz'da yapıyoruz.— Vedat Bilgin (@vedatbilgn) July 4, 2021
Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlarımız ödemelerini PTT üzerinden alabilirler.
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