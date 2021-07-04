Haber Giriş: 4 Temmuz 2021 Pazar 16:17Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kurbanlıklar bu gece İstanbul'a giriş yapacak
Anadolu'nun çeşitli illerinden tırlara yüklenen kurbanlık büyükbaş hayvanlar bu gece saat 00.00’da İstanbul'a giriş yapacak.
İstanbul'a kurbanlık büyükbaş hayvan girişleri bu gece saat 00.00'da başlayacak.
Kurbanlıkları taşıyan araçlar, saatler öncesinden İstanbul girişinde bulunan park alanında beklemeye başladı.
Saatleri 00.00'ı gösterdiğinde araçlar hareket edecek ve kurbanlıklar pazarlardaki yerlerini alacak.
Etiketler: Kurban Bayramı
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