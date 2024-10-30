Az Bulutlu 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 30.10.2024 13:51

Kırsal kalkınmada 397 milyon lira hibe sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "IPARD III Programı 1. Başvuru Çağrı İlanı" kapsamında değerlendirme süreci tamamlanan gıda işleme ve pazarlama sektörlerinde 38 projeye toplam 397 milyon lira hibe verileceğini bildirdi.

Kırsal kalkınmada 397 milyon lira hibe sağlanacak
[Fotograf: AA]

Bakan Yumaklı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kırsal kalkınma hamleleri kapsamındaki desteklere tüm hızıyla devam ettiklerinin altını çizen Yumaklı, şunları kaydetti:

"IPARD III kapsamında değerlendirme süreci tamamlanan gıda işleme ve pazarlama sektörlerine yönelik 38 proje daha hibe desteği almaya hak kazandı. Toplam 397 milyon lira hibe desteği ödenecek bu projeler tamamlandığında yaklaşık 800 milyon lira tutarında yatırım ülke ekonomisine kazandırılmış olacak. Hayırlı, uğurlu olsun."

ETİKETLER
Tarımsal Destek Tarım Üretimi Tarım ve Orman Bakanlığı
Sıradaki Haber
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:11
Türkiye'den İspanya'ya başsağlığı mesajı
14:17
Bakan Tekin: Öğretmen adayı arkadaşlarımızın duygularını istismar etmesinler
14:04
Türkiye ile Umman arasında yükseköğretim alanında iş birliği
14:00
İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da asırlık yüzlerce zeytin ağacını kesti
13:50
72 kişinin öldüğü Grand İsias Hotel, deprem yönetmeliklerine göre yapılmamış
13:50
Lazzarini: BM Genel Kurulunun müdahalesi olmazsa UNRWA'nın faaliyetleri durabilir
Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki Filistinliler, aşevleri önünde uzun kuyruklar oluşturuyor
Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki Filistinliler, aşevleri önünde uzun kuyruklar oluşturuyor
FOTO FOKUS
Aksaray'da yürekleri ısıtan görüntü
Aksaray'da yürekleri ısıtan görüntü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ