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Ekonomi
AA 30.10.2024 13:15

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,21 değer kazanarak 8.964,35 puana çıktı.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 18,56 puan artışla 8.964,35 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 30,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi yüzde 0,33 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,37 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,41 ile metal eşya makine oldu.

Küresel piyasalarda, haftanın geri kalanında takip edilecek yoğun veri takvimi öncesinde yatırımcıların temkinli bir duruş sergilediği görülürken, bugün gözler ABD'de açıklanacak büyüme ve özel sektör istihdam verilerine çevrildi.

Analistler, bugün yurt dışında Almanya'da enflasyon, ABD'de büyüme ve ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.900 ve 8.800 puanın destek konumunda

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