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Ekonomi
AA 12.11.2024 11:46

Kayıt dışı istihdama 1,6 milyar lira ceza

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, bu yıl ekim ayına kadar 100 bin 500 iş yerinin denetlendiğini, 17 bin 284 kayıt dışı çalışan, 67 bin 398 sahte sigortalı tespit edildiğini ve 1 milyar 609 milyon 466 bin 742 lira idari para cezası uygulandığını belirtti.

Kayıt dışı istihdama 1,6 milyar lira ceza

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çalışan haklarının korunması, iş hayatının sürdürülebilirliği ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini vurguladı.

Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla iş yerlerine denetimler yaparak hak ihlalinin önüne geçtiklerini belirtti.

100 bin 500 iş yeri denetlendi

Bu kapsamda, 2024 yılının Ocak-Ekim döneminde 100 bin 500 iş yeri denetlendi. 1713 sahte iş yerinin tespit edildiği denetimlerde, 17 bin 284 kayıt dışı çalışan, 67 bin 398 de sahte sigortalı belirlendi.

Yapılan denetimlerde toplam 1 milyar 609 milyon 466 bin 742 lira idari para cezası uygulandı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstihdam SGK Vedat Işıkhan
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