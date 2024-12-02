Kasım ayı ihracatı 22,3 milyar dolar oldu

Ticaret Bakanı Bolat, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Bakan Bolat, açıklamasında şunları kaydetti;

Kasım ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 oranında çok sınırlı bir azalış ile 22,3 milyar dolar olmuştur. Bu rakam, tarihimizin ikinci en yüksek Kasım ayı mal ihracatıdır.

Kasım ayında mal ithalatımız ise sınırlı oranda bir artışla yüzde 2,4 artış 29,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Mal ithalatındaki artışın daha çok altın, enerji ve demir-çelik ürünleri ithalatından kaynaklandığı görülmektedir.

Ocak-Kasım döneminde 11 aylık mal ihracatımız yüzde 2,5 oranında artışla 238,5 milyar dolar olmuş ve mal ihracatında net 5,8 milyar dolar artış sağlanmıştır. Aynı 11 aylık dönemde ithalatımız ise yüzde 6,4 oranında azalışla 311,7 milyar dolara gerilemiş ve geçen yılın Ocak-Kasım dönemine göre 21,2 milyar dolarlık bir ithalatımızda azalış sağlanmıştır.

Dış ticaret açığı ise 2024 yılı ilk 11 ayında yüzde 27 oranında azalışla 73,2 milyar dolar olarak kaydedilmiştir. 2023 yılının ilk 11 ayında dış ticaret açığı 100,2 milyar dolar idi. Böylece ilk 11 ayda dış ticaret açığımız 27,0 milyar dolar azalmıştır.

Ayrıntılar gelecek...