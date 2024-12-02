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Ekonomi
TRT Haber 02.12.2024 10:42

Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son gün

Emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinde süre doluyor. Mükelleflerin ödemelerini bugün gün sonuna kadar yapmaları gerekiyor. Ödeme yapmayanlara aylık yüzde 4,5 gecikme zammı uygulanacak. Ödemeler, belediyeler ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son gün

1 Kasım'da başlayan emlak vergisinin 2'nci taksit ödemeleri bugün sona eriyor.

Türkiye'de bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunanlar emlak vergisi ödemekle yükümlü.
Mülk sahipleri, ödemelerini ister peşin ister taksitli olarak yapabiliyor. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için ise gecikme zammı uygulanıyor. Gecikme zammında oran aylık yüzde 4,5.

Geçen yıl gayrimenkul satın alanların da bu yıl vergisini ödemesi gerekiyor. Bu yıl satın alınan mülkün ilk emlak vergisi ödemesi ise 2025'te başlayacak.

Emlak vergisi nereden ödenir?

Ödemeler, mülkün bağlı bulunduğu belediyeye doğrudan gidilerek yapılabiliyor. Ayrıca e-Devlet üzerinden entegre olan belediyeler aracılığıyla da online ödeme imkanı sunuluyor. Belediyenin kendi internet sitesi üzerinden de işlem gerçekleştirebiliyor. 

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