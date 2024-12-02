2023'te kültür harcamaları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin kültür ekonomisi ve kültürel istihdam verilerini açıkladı.

Buna göre, kültür harcamaları 2023 yılında 2022 yılına göre yüzde 84,7 artarak 276 milyar 338 milyon 253 bin TL oldu. Kültür harcamalarının, gayrisafi yurt içi hasılaya oranı 2023 yılında yüzde 1,0 olarak gerçekleşti.

Toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı yüzde 64,3 oldu. Genel devlet kültür harcamaları önceki yıla göre yüzde 98,1 artarak 177 milyar 594 milyon 791 bin TL olurken, harcamaların yüzde 67,9'u merkezi devlet bütçesinden gerçekleşti. Genel devlet kültür harcamalarında en yüksek pay yüzde 24,4 ile mimarlık alanında oldu.

Hanehalklarının gerçekleştirdiği kültür harcamalarında; veri işlem ekipmanları yüzde 22,0, televizyon ve ekipmanı yüzde 21,0 ve kitaplar yüzde 15,0 paya sahip oldu.

Kültürel istihdam yüzde 9,0 arttı

Kültürel istihdam geçen bir önceki yıla göre yüzde 9,0 artarak 743 bin kişi oldu. Kültürel istihdamda olanların yüzde 60,8'i 30-54 yaş grubunda, yüzde 28,8'i 15-29 yaş grubunda, yüzde 10,4'ü ise 55 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldı.

Kültürel istihdamın yüzde 89,3'ünü kültürel meslek alanlarında, yüzde 10,7'sini ise kültürel olmayan meslek alanlarında çalışanlar oluşturdu. Kültürel istihdamda olanların yüzde 38,5'ini el sanatları çalışanları, yüzde 18,7'sini mimarlar, planlamacı ve tasarımcılar, yüzde 9,9'unu yaratıcı sanatçılar ve sahne sanatçıları, yüzde 9,3'ünü ise yazarlar, gazeteciler ve dilbilimciler oluşturdu.

Kültürel faaliyet alanlarına göre; mimarlık ve uzmanlaşmış tasarım faaliyetlerinde çalışanların toplam kültürel istihdam içindeki payı yüzde 11,1, yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetlerinde çalışanların payı yüzde 5,6, programcılık, yayıncılık ve haber ajanslarının faaliyetlerinde çalışanların payı ise yüzde 4,3 oldu.