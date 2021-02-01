Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ocak ayında markette en fazla fiyat düşüşünün yüzde 34,59 ile karnabaharda, en fazla fiyat artışının ise yüzde 23,65 ile pastörize sütte olduğunu söyledi.

Bayraktar, TZOB olarak üreticiden tüketiciye halkın tamamını yakından ilgilendiren gıda fiyatlarındaki değişimleri takip etmeye ve kamuoyunu doğru bilgilendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki makasın bir türlü kapanmadığını belirten Bayraktar, bütün kesimlerin sağduyulu davranması ve spekülatörlere fırsat verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Markette 22, üreticide 13 üründe fiyat artışı meydana geldi

Ocak ayında markette 22, üreticide 13 üründe fiyat artışı gözlemlendi.

Markette 18, üreticide 10 üründe fiyat düşüşü olduğu belirlendi. Markette 2, üreticide 11 üründe ise fiyatı değişmedi.

Ocak ayında fiyatı en fazla artan ürünün markette süt ve üreticide salatalık, fiyatı en fazla düşen ürünün ise markette karnabahar, üreticide lahana olduğu lahananın 4 kat, maydanozun 3,9 kat, süt ve patatesin 3 kat, marulun 3,1 kat fazlaya tüketiciye satıldığı belirlendi.

Üreticide 68 kuruş olan lahana 2 lira 70 kuruşa, 50 kuruş olan maydanoz 1 lira 96 kuruşa, 2 lira 73 kuruş olan süt 8 lira 94 kuruşa, 67 kuruş olan patates 2 lira 17 kuruşa, 1 lira 68 kuruş olan marul 5 lira 19 kuruşa satıldı.

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Markette en fazla fiyat düşüşü yüzde 34,59 ile karnabaharda

Ocak ayında, markette kuru fasulye ve toz şeker fiyatında bir değişim meydana gelmedi.

Markette en fazla fiyat düşüşü yüzde 34,59 ile karnabaharda görüldü.

Karnabahardaki fiyat düşüşünü yüzde 27,14 ile ıspanak, yüzde 23,50 ile pırasa, yüzde 16,92 ile elma, yüzde 14,09 ile kuru soğan, yüzde 9,70 ile lahana, yüzde 9,02 ile patates, yüzde 6,68 ile havuç, yüzde 5,49 ile yumurta, yüzde 5,05 ile nohut takip etti.

Markette en fazla fiyat artışı yüzde 23,65 ile pastörize sütte yaşandı.

Sütten sonra en fazla fiyat artışı, yüzde 21,66 ile kabak, yüzde 16,77 ile beyaz peynir, yüzde 16,70 ile patlıcan, yüzde 14,52 ile sivri biber, yüzde 12,77 ile tereyağı, yüzde 11,55 ile fındık, yüzde 9,58 ile yoğurt, yüzde 9,56 ile kuru üzüm, yüzde 8,38 ile kırmızı mercimek, yüzde 6,73 ile limonda oldu.

[Fotoğraf: Getty]

En fazla fiyat artışı salatalıkta görüldü

Ocak ayında üreticide maydanoz, yeşil soğan, elma, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru kayısı, kuru incir ve fındık fiyatında bir değişim meydana gelmedi.

Fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 36,25 ile lahana, en fazla fiyat artışı ise yüzde 52,35 ile salatalıkta oldu.

Kuru soğan ve patateste koronavirüs (Covid-19) nedeniyle talepte yaşanan daralma pazarlama sorunlarına yol açtı. Bu durum fiyatlarda düşüşe neden oldu.

[Fotoğraf: Getty]