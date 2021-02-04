Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 16:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karadeniz’den ABD’ye 23 sektörden ihracat yapıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
2020 yılında Karadeniz’deki 18 ilden ABD’ye savunma ve havacılık sanayi başta olmak üzere 23 sektörden ihracat yapıldı.
Bölgedeki 18 ilden ABD’ye dış satım 2019 yılına göre yüzde 82 arttı ve 2020 yılında ABD’ye 166 milyon 384 bin 658 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
23 sektörden yapılan ihracatta ilk sırada, 80 milyon 192 bin 64 dolarlık payla savunma ve havacılık sanayi yer alıyor.
Samsun, Trabzon ve Düzce en fazla satış yaptı
Savunma ve havacılık sanayi ihracatını, 19 milyon 438 bin 438 dolarla fındık ve mamulleri ve 18 milyon 757 bin 303 dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri takip etti.
ABD’ye en fazla dış satım yapan iller Samsun, Trabzon ve Düzce oldu.
Etiketler: ABD İhracat Karadeniz Bölgesi Savunma Sanayii
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