Bölgedeki 18 ilden ABD’ye dış satım 2019 yılına göre yüzde 82 arttı ve 2020 yılında ABD’ye 166 milyon 384 bin 658 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

23 sektörden yapılan ihracatta ilk sırada, 80 milyon 192 bin 64 dolarlık payla savunma ve havacılık sanayi yer alıyor.

Samsun, Trabzon ve Düzce en fazla satış yaptı

Savunma ve havacılık sanayi ihracatını, 19 milyon 438 bin 438 dolarla fındık ve mamulleri ve 18 milyon 757 bin 303 dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri takip etti.

ABD’ye en fazla dış satım yapan iller Samsun, Trabzon ve Düzce oldu.