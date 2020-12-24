Balıkçılar havaların soğuması ve kar yağmasının ardından vatandaşların balık talebinin arttığını söyledi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yerli hamsisinin tezgahlarda satıldığını belirtti. Hamsi 15 liradan satışa sunuldu.

Balıkçılar hamsinin tam zamanı olduğunu söyledi. Karın yağmasıyla deniz suyunun soğduğunu söyleyen balıkçılar bu durumun satışları artırdığını ifade etti.

Barbun balığı 15-45 lira, istavrit 25-30 lira ve mezgit 15-25 liradan satışa sunuldu.

Balıkçılar vatandaşların bol bol balık tüketmesi tavsiyesinde bulundu.