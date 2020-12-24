Merkez Bankası, yılın son toplantısını gerçekleştirdi. Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 2 artırarak yüzde 17'e yükseltti.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada; Türk Lirası'ndaki değer kaybının gecikmeli etkilerinin ve uluslararası gıda fiyatlarındaki yükselişin enflasyon görünümünü olumsuz etkilediği belirtildi.

"Enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verildi" denildi.

Milli gelir verileri ve son çeyreğe ilişkin göstergelerin iktisadi faaliyette güçlü bir seyre işaret ettiği de ifade edildi.

Borsa yükseldi, dolar düştü

Karar öncesinde 7,6128 seviyesinde bulunan dolar kuru, TCMB'nin açıklaması ile düşüşe geçerek 7,5738'e kadar gerilemesinin ardından saat 14.45 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 7,5740 seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,9 düşüşle 9,2430, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kaybıyla 10,2960 seviyesinde bulunuyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi karar sonrası banka hisseleri öncülüğünde güçlü yükselerek 1.428,49 puanla rekor seviyeye ulaştı. BIST 100 endeksi şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 1.426 seviyesinde dengelendi. Bankacılık hisselerinin günlük ortalama getirisi ise karar ile yüzde 1,2'ye çıktı.