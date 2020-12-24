Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 13:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da yeni rekor
[Fotoğraf: AA]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 1.425,36 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,88 puan artışla 1.423,54 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 12,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,50 ve holding endeksi yüzde 0,53 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,86 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,85 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında ulaştırma hisselerinin öncülüğünde 1.425,36 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Etiketler: Borsa İstanbul
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