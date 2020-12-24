Hurma yetiştiriciliğinde adından söz ettiren kentte, Honaz, Sarayköy, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde hasat sona erdi.

Sadece Honaz ilçesinde 7 bin 100 dekar alanda 10 bin 200 ton rekolte elde edildi.

Denizlili üreticiler, kuru ve yaş olarak satışa sundukları hurmaya yurt içi ve dışından gelen talebi karşılamaya çalışıyor.

Tarlada 3,5 liradan satışa sunuluyor

Cennet hurması tarlada ortalama 3,5 liradan satışa sunuluyor, meyvenin kurusu ise 35 liradan alıcı buluyor.

Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, cennet hurmasının katma değerli bir ürün haline geldiğini söyledi.

"Bu yıl 10 bin 200 ton civarında rekolteyi yakaladık"

İlk ihracatlarını geçen yıl Almanya, İngiltere ve Dubai'ye yaptıklarını belirten Yelek, şöyle konuştu:

"Bölgemizde yaklaşık 10 bin dekar alanda cennet hurması üretimi yapıyoruz. Yavaş yavaş ihracata başladık. Ürünümüz yurt dışında çok beğenildi. Bu sene daha fazla ülkeye meyve göndermeyi hedefliyoruz. Hasat dönemini geride bıraktık ve elde edilen sonuç hepimizi mutlu etti. Bu yıl 10 bin 200 ton civarında rekolteyi yakaladık. Üreticilerimiz hem yaş hem de kuru olarak hurmalarını satışa çıkardı. Yaş hurmanın kilosu 3,5 liradan satılıyor. Kurunun kilosu 30-35 liradan alıcı buluyor. Hurmanın iri boy ve seçmeceleri ihracata ayrılarak soğuk hava depolarında bekletiliyor. Özellikle Rusya'dan talep var."