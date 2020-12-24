Türkiye ile Tunus arasında Savunma Sanayii İşbirliği Toplantısı videokonferans yoluyla gerçekleştirildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, (TUSAŞ) üretimi ANKA-S İHA'lar ilk kez Tunus'a ihraç ediliyor. Tunus, Türkiye'den ANKA-S, zırhlı araç, tanker ve elektro-optik sistemleri satın aldı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 5 firma ile toplam 150 milyon dolarlık ihracata imza atıldığını açıkladı.

Demir, açıklamasında şunları kaydetti;

Tunus ile Savunma Sanayii İşbirliği Toplantımızı videokonferans yoluyla gerçekleştirdik. Savunma sanayiimiz yılın son günlerinde Tunus’a önemli ihracatlar gerçekleştirdi. Başkanlığımız koordinasyonunda 5 Firmamız toplam 150 Milyon dolar tutarında ihracata imza attı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, (TUSAŞ) üretimi ANKA-S İHA'ları, BMC'nin Kirpi ve Nurol Makina'nın Ejder Yalçın zırhlı araçları, Katmerciler AŞ.'nin tanker ve tank taşıyıcı gibi çeşitli araçları, ASELSAN'ın elektro-optik sistemleri Tunus güvenlik güçlerinin hizmetinde olacak.