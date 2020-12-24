Savunma sanayiinden Tunus'a 150 milyon dolarlık ihracat
Türk Savunma Sanayii, Tunus ile savunma alanında 150 milyon dolarlık anlaşmaya imza attı. İhraç edilecek ürünler arasında insansız hava aracı, zırhlı araç ve optik sistemler var.
Türkiye ile Tunus arasında Savunma Sanayii İşbirliği Toplantısı videokonferans yoluyla gerçekleştirildi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, (TUSAŞ) üretimi ANKA-S İHA'lar ilk kez Tunus'a ihraç ediliyor. Tunus, Türkiye'den ANKA-S, zırhlı araç, tanker ve elektro-optik sistemleri satın aldı.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 5 firma ile toplam 150 milyon dolarlık ihracata imza atıldığını açıkladı.
Demir, açıklamasında şunları kaydetti;
Tunus ile Savunma Sanayii İşbirliği Toplantımızı videokonferans yoluyla gerçekleştirdik. Savunma sanayiimiz yılın son günlerinde Tunus’a önemli ihracatlar gerçekleştirdi. Başkanlığımız koordinasyonunda 5 Firmamız toplam 150 Milyon dolar tutarında ihracata imza attı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, (TUSAŞ) üretimi ANKA-S İHA'ları, BMC'nin Kirpi ve Nurol Makina'nın Ejder Yalçın zırhlı araçları, Katmerciler AŞ.'nin tanker ve tank taşıyıcı gibi çeşitli araçları, ASELSAN'ın elektro-optik sistemleri Tunus güvenlik güçlerinin hizmetinde olacak.