Bankadan yapılan açıklamada, gecelik faiz oranının beklentiler dahilinde yüzde 0,25'te sabit tutulduğu kaydedildi.

Parasal genişlemenin sona erdirileceği belirtilen açıklamada, tahvil alım programlarının durdurulacağı aktarıldı.

Açıklamada, Covid-19 varyantlarının ekonomik faaliyet için risk oluşturduğuna işaret edilerek, güçlü küresel talep karşısında salgın kaynaklı üretim ve ulaşım aksamalarının büyümeyi kısıtladığı, enflasyon oranlarının arz darboğazları ve yüksek enerji fiyatları nedeniyle birçok ülkede yükseldiği kaydedildi.

Enflasyonun yüzde 2 hedefine geri dönmesi bekleniyor

Enflasyonun gelecek yıla kadar yüksek seviyelerde kalmasının ve 2022'nin sonuna doğru yaklaşık yüzde 2 hedefine geri dönmesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, bankanın enflasyon beklentilerini ve işgücü maliyetlerini yakından izlediği aktarıldı.

Açıklamada, "Toparlanmayı desteklemek ve enflasyon hedefine ulaşmak için uygun derecede para politikası teşviki sağlamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kanada Merkez Bankası Başkanı Tiff Macklem ise faiz kararının ardından yaptığı açıklamada, faiz oranlarının düşünülenden daha erken artırılabileceğine, bunun gelecek yıl nisan ile eylül ayları arasında olabileceğine işaret etti.