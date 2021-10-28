Borsa İstanbul pay piyasası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bugün saat 12.40'a kadar açık olacak ve sonrasında hafta sonuyla birlikte 3,5 günlük tatile girecek.

Bugün, tatil öncesinde Pay Piyasaları saat 09.40'ta açılış seansı ile güne başlayacak ve sürekli müzayede işlemleri 10.00 ila 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ila 12.40 arasında yapılacak.

İşlemler 2 Kasım'da yapılacak

Yarım gün işlem yapılacağı ve takas işlemi gerçekleştirilmeyeceği için Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda bugünkü işlemlerin takası dünkü işlemler ile birlikte 2 Kasım Salı günü yapılacak.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda ise (VİOP) işlemler saat 09.30'da başlayacak ve seans, pay sözleşmelerinde saat 12.40, endeks ve diğer sözleşmelerde ise saat 12.45'te sonlanacak.

VİOP'ta bugünden itibaren Aralık vadeli sözleşmeler en yakın vade olarak işlem görmeye devam edecek.

Borçlanma Araçları Piyasası'nda ise hem aynı gün hem ileri valörlü işlemler saat 11.30'a kadar yapılacak.