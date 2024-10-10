Çok Bulutlu 23.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 10.10.2024 13:45

Kamu idarelerine ait taşınır malların kullanım esasları düzenlendi

Kamu idarelerine ait taşınır malların kayıt, muhafaza ve kullanım işlemlerine ilişkin usul ve esaslar tespit edildi.

Kamu idarelerine ait taşınır malların kullanım esasları düzenlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığının "Taşınır Mal Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, kaynağına ve edinme yönetimine bakılmadan kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi, merkez ve taşrada taşınır yönetim sorumluları ile bunlar adına görev yapacak olanlara ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Düzenleme, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerini ve bunlara ait taşınır malları kapsayacak.

Yönetmelik kapsamında kamu idarelerince bütün taşınırların ve bunlara ilişkin işlemlerin kayıt altına alınması esas olacak. Taşınır kayıtları, harcama birimleri itibarıyla yönetim hesabı verilmesine esas olacak şekilde tutulacak. Her bir kayıt belgeye dayanacak.

Önceki yıldan devren gelen taşınırlar ile içinde bulunulan yılda herhangi şekilde edinilen veya elden çıkarılan taşınırlar, taşınırlardaki kayıp, fire, yıpranma ve benzeri nedenlerle meydana gelen azalmalar, sayım sonucunda ortaya çıkan fazlalar, miktar ve değer olarak kayıtlara alınarak takip edilecek.

İhtiyaç fazlası taşınırlar diğer kamu idarelerine bedelsiz devredilecek

Taşınırlar, kullanılmak üzere teslim alındığında giriş, tüketime verildiğinde, satıldığında, devredildiğinde, bağışlandığında, kullanılamaz hale geldiğinde, hurdaya ayrıldığında veya kaybolma, çalınma, canlı taşınırın ölümü gibi yok olma hallerinde çıkış işlemi yapılacak.

Kamu idareleri, ihtiyaç fazlası taşınırları ihtiyaç duyan diğer kamu idarelerine bedelsiz devredebilecek veya geçici olarak tahsis edebilecek.

Kamu idarelerine ait taşınırların, yıl sonlarında ve harcama yetkilisinin gerekli gördüğü durum ve zamanlarda sayımı yapılacak.

Kamu idarelerinin kullandığı taşınır bilişim sistemlerinde, 31 Aralık 2025'e kadar bu yönetmeliğin uygulanmasında kullanılacak fiş, belge, liste, alındı belgesi, tutanak ve cetveller, Bakanlık internet sitesinin ilgili bölümünde yayımlanan şekle uygun hale getirilerek kullanılmaya başlanacak.

Genel bütçeli idarelerin ödemelerine ilişkin düzenleme yapıldı

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik" de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin nakit ihtiyaçlarının belirlenmesine, karşılanmasına, ödemelerin gerçekleştirilmesine ve tahsilatın "Tek Hazine Hesabı"na aktarılmasına ilişkin işlemlerin elektronik ortamda verilecek talimatlarla yapılmasını düzenliyor.

Buna göre, genel bütçeli idarelerin ödemeleri Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi'nde (BKMYBS) güvenli elektronik imzayla gerçekleştirecek.

Bu işlemleri gerçekleştirecek yetkililerin görev ve sorumlulukları da düzenlendi.

Öte yandan, "Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği İhtiyaç Fazlası Taşınırların Bedelsiz Devri"ne ilişkin tebliğ de yürürlükten kaldırıldı.

ETİKETLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Sıradaki Haber
Bakan Bolat: İhracattaki artış istihdam artışına da katkı sağlamaktadır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:46
Katil İsrail Lübnan'daki Barış Gücü askerlerine ateş açtı
14:42
"Lübnan'a tahliye için giden gemilere önce yabancı uyruklular alındı" iddiası yalanlandı
14:47
Bakan Bayraktar:Türkiye'ye yıllık 80-85 milyar metreküp gaz giriş kapasitesi oluşturduk
14:32
Katil İsrail ordusunun Lübnan'a saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti
14:38
SGHM'den "hava aracı bakım teknisyeni ithal edileceği" iddialarına yalanlama
14:39
Avrupa'da "evsiz çocuklar" sorunu alarm veriyor
Bingöl'de üretilen harman tuğlalar İngiltere'ye ihraç ediliyor
Bingöl'de üretilen harman tuğlalar İngiltere'ye ihraç ediliyor
FOTO FOKUS
Polisten kaçan tır otomobillerin üzerine devrildi: 2 yaralı
Polisten kaçan tır otomobillerin üzerine devrildi: 2 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ