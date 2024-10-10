Çok Bulutlu 23.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 10.10.2024 12:34

Bakan Bolat: İhracattaki artış istihdam artışına da katkı sağlamaktadır

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İhracattaki artış ve dış ticaret dengesindeki iyileşme ülkemizin büyümesine olduğu gibi istihdamın artışına da büyük katkı sağlamaktadır" dedi.

Bakan Bolat: İhracattaki artış istihdam artışına da katkı sağlamaktadır
[Fotograf: AA]

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanan ağustos ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Ağustosta, istihdam edilenlerin sayısının bir önceki aya göre 78 bin kişi arttığını, işsiz sayısının ise 89 bin kişi azaldığını belirten Bolat, işsizlik oranının 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesine gerilediğini ifade etti.

İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı

Bolat, ihracattaki artışın, büyüme ve istihdamın motoru olmaya devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İhracattaki artış ve dış ticaret dengesindeki iyileşme ülkemizin büyümesine olduğu gibi istihdamın artışına da büyük katkı sağlamaktadır. Bu anlamda, Bakanlığımızın ihracatı artırıcı ve özellikle yerli üretimi, haksız ve dampingli ithalata karşı koruma anlamında attığı adımların, aldığı tedbirlerin etkisini memnuniyetle görüyoruz. Uyguladığımız dış ticaret politikasına desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere, ilgili bakanlıklarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

ETİKETLER
İhracat Ömer Bolat Ticaret Bakanlığı
Sıradaki Haber
Bakan Işıkhan: İstihdamı destekleyici çalışmalarımızı sürdüreceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:42
"Lübnan'a tahliye için giden gemilere önce yabancı uyruklular alındı" iddiası yalanlandı
14:32
Katil İsrail ordusunun Lübnan'a saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti
14:38
SGHM'den "hava aracı bakım teknisyeni ithal edileceği" iddialarına yalanlama
14:39
Avrupa'da "evsiz çocuklar" sorunu alarm veriyor
14:36
TBMM'de kadına yönelik şiddete karşı araştırma komisyonu kurulacak
14:35
Şehidimiz Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan son yolculuğuna uğurlandı
Bingöl'de üretilen harman tuğlalar İngiltere'ye ihraç ediliyor
Bingöl'de üretilen harman tuğlalar İngiltere'ye ihraç ediliyor
FOTO FOKUS
Polisten kaçan tır otomobillerin üzerine devrildi: 2 yaralı
Polisten kaçan tır otomobillerin üzerine devrildi: 2 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ