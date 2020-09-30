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Kambiyo muamele vergisine yeni düzenleme
Yeni dengelenme süreciyle birlikte kambiyo işlemlerinde uygulanan BSMV oranı binde 2'ye indirildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, kambiyo satış muamelelerinde 24 Mayıs 2020'den bu yana yüzde 1 olarak uygulanan BSMV, yeniden binde 2 olarak belirlendi.
Böylece dengelenme döneminde yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgın sürecine özgü devreye alınan finansal tedbirler kademeli olarak kaldırılıyor.
Yeni dengelenme süreciyle birlikte döviz ve altın işlemelerinde vergi oranı bugünden itibaren binde 2 olarak uygulanacak.
Etiketler: son dakika kambiyo muamele vergisiSon Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 09:10
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