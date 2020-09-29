Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,18 artışla 477,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 773,00 lira, Cumhuriyet altını 3.164,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,18 yükselişle 477,20 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 477 lirayken satışı ise 477 lira 20 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 768 lira satış fiyatı ise 773 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 29 Eylül 2020 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: