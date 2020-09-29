Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 7,8380'den işlem görüyor.

Dün, en düşük 7,6604, en yüksek 7,8362 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,8 üzerinde 7,8041'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,4 üzerinde 7,8380'den işlem gördü.

29 Eylül güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: