Euro ne kadar? 1 Dolar kaç TL? 29 Eylül 2020 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,8380’den işlem görüyor. İşte, 29 Eylül güncel döviz kurları…
Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 7,8380'den işlem görüyor.
Dün, en düşük 7,6604, en yüksek 7,8362 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,8 üzerinde 7,8041'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,4 üzerinde 7,8380'den işlem gördü.
29 Eylül güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
|
PAZARTESİ
|
|
SALI
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
7,7740
|
7,7750
|
7,8330
|
7,8340
|
Avro
|
9,0680
|
9,0690
|
9,1920
|
9,1930
|
Sterlin
|
10,0300
|
10,0760
|
10,0540
|
10,1020
|
İsviçre Frangı
|
8,4010
|
8,4430
|
8,5110
|
8,5540
|
ANKARA
|
|
|
|
|
ABD Doları
|
7,7440
|
7,8240
|
7,8030
|
7,8830
|
Avro
|
9,0280
|
9,1080
|
9,1520
|
9,2320
|
Sterlin
|
9,9700
|
10,1800
|
9,9940
|
10,2040
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