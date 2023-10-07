Kadınlar devlet desteğiyle kurdukları tesisle kendi işlerinin patronu oldu

Espiye ilçesine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki 2 bin 654 nüfuslu Soğukpınar beldesinde yaşayan 10 kadın, 2020'de Soğukpınar Kadın Girişimci Kooperatifini kurdu.

Hazırladıkları "Soğukpınar Beldesi Ürün İşleme ve Paketleme Projesi" ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına (DOKAP) başvuran kadınlar, aldıkları yüzde 80 hibe desteği ile atıl haldeki tek katlı belediye binasını fındık kırma, kavurma ve paketleme tesisine dönüştürerek 1 ay önce faaliyete başladı.

Kadınlar tesiste ürettikleri iç fındık ve fındık ezmesini, kooperatif markasıyla çevre ilçelere pazarlıyor.

Kooperatifin başkan yardımcısı Atike Eyice, Soğukpınarlı kadınları iş hayatına kazandırmak ve yöre halkının ev ekonomisine yeni girdiler sağlamak adına yola çıktıklarını söyledi.

DOKAP desteğiyle tesisi kurarak faaliyete geçirdiklerini belirten Eyice, "Hayalimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Burada yöredeki fındıklardan katma değerli ürünler elde ediyoruz. Şimdilik ürünlerimizi bölge pazarına satıyoruz. Türkiye ve dünyaya açılmayı hedefliyoruz" dedi.

Eyice, tesiste, kooperatif üyesi 10 kadının çalıştığını ifade ederek, bu sayıyı artırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Elde ettikleri gelirle aile ekonomilerine katkı sağladıklarını vurgulayan Eyice, ileriki zamanlarda süt ve süt ürünleri, pekmez, turşu, bal gibi ürünler de üreterek yurt içi ve yurt dışına ulaştırmayı hedeflediklerini aktardı.

"Hedefimiz bu tesisi daha da büyütmek"

Kooperatif üyesi Ayşe Eyice ise yörede kurulan tesiste çalışmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Kendi fındıklarını tesiste katma değerli ürün haline getirmek suretiyle daha fazla gelir elde etmeye başladıklarına dikkati çeken Eyice, "Soğukpınar kadınları olarak çok mutluyuz. Hem çalışıyor hem de aile ekonomimize katkıda bulunuyoruz. Hedefimiz bu tesisi daha da büyütmek" diye konuştu.

Belde Belediye Başkanı Mustafa Eyice de belediye olarak çıktıkları bu yolda kadınlara gereken tüm desteği sağladıklarını söyledi.

Yörenin geçim kaynaklarının tarım ve hayvancılık olduğunu, bu nedenle geçmişte Soğukpınar'ın ciddi göç verdiğini belirten Eyice, tesisle tersine göçü hedeflediklerini kaydetti.